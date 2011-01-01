Bloomberg: Ким Чен Ын впервые с 2011 года тайно покинул КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал с неожиданным визитом в Пекин. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника сообщает о том, что северокорейский лидер впервые с 2011 года, когда он возглавил страну, покинул территорию Северной Кореи.

Собеседники агентства не смогли предоставить дополнительную информацию о визите Ким Чен Ына в Пекин. На данный момент неизвестно, насколько долго северокорейский лидер пробудет в Китае и какие встречи у него запланированы. При этом источники журналистов, подтвердившие приезд главы КНДР, согласились беседовать только на условиях анонимности.

Как предполагают СМИ, Ким Чен Ын, вероятно, прибыл в Китай на спецпоезде через северо-восточную границу Поднебесной, проходящую через город Даньдун. Этот населенный пункт граничит по реке Амноккан с северокорейским городом Синыйджу.

Агентство отмечает, что в понедельник, 26 марта, японские СМИ распространили кадры прибытия в Пекин поезда, похожего на состав, которым пользовался бывший руководитель КНДР Ким Чен Ир. Незадолго до своей смерти в 2011 году он был с официальным визитом в Пекине.

По информации японского агентства Kyodo,

главная цель поездки - улучшение отношений с КНР, которые в последнее время охладели на фоне усиления санкций со стороны Пекина из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР.

15 марта министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо прибыл в Стокгольм с неожиданным визитом - в преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Швеция имеет долгую историю посредничества между Вашингтоном и Пхеньяном, поэтому, как отмечали СМИ, этот визит подогрел предположения о том, что заклятые ядерные противники всерьез готовятся к будущему историческому саммиту.

Посольство Швеции в Пхеньяне открылось в 1975 году, став первым представительством западной дипмиссии. Так как у США посольства в КНДР нет, американские власти привлекают шведских дипломатов в качестве посредников при освобождении задержанных в Северной Корее американских граждан. Швеция не является членом НАТО, поэтому не воспринимается Пхеньяном союзником США. Кроме США, шведское посольство в КНДР также представляет интересы Канады и Австралии.

Ранее в этом месяце Трамп к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые «самые масштабные» санкции против КНДР.

Приглашение американскому лидеру было сделано через представителей Южной Кореи.

Дипломаты из Сеула недавно побывали на переговорах в Пхеньяне, где лидер КНДР подтвердил, что готов к переговорам с Трампом.

США заявили, что знают о встрече в Стокгольме, но не знают, связана ли она с возможными переговорами между США и Северной Кореей. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт объясняла ранее, что США пока не слышали прямых заявлений от Пхеньяна о желании встретиться.

До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером. Между тем Ким Чен Ын давно мечтает о переговорах с Вашингтоном, американские же власти ранее неоднократно подчеркивали, что сначала КНДР в качестве жеста доброй воли должна пойти на серьезные уступки по сворачиванию своей ядерной и ракетной программы. И хотя Пхеньян пока даже не пообещал такие уступки, источники из южнокорейской делегации, побывавшей в Северной Корее, сообщили, что Ким Чен Ын якобы дал понять, что готов вообще отказаться от ядерного оружия, если США перестанут быть врагом КНДР.





