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Литва закрыла въезд в страну 44 гражданам России

Deutsche Welle
Фото: REUTERS/Scanpix

Литва в понедельник, 26 марта, закрыла въезд в страну 44 гражданам России. Так, МВД страны внесло в черный список, принятый в рамках «закона Магнитского», 21 фамилию российских чиновников и функционеров.

До настоящего момента в нем значились 70 человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Официальный Вильнюс подозревает фигурантов в нарушениях прав человека, коррупции и отмывании денег.

В свою очередь, директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сообщила, что еще 23 россиянам запрещено въезжать в Литву из соображений нацбезопасности.

Фамилии тех, на кого распространятся новые указы, решено публично не оглашать.

Напомним, в понедельник, 26 марта, Вильнюс выслал из страны трех российских дипломатов в знак солидарности с властями Великобритании, обвиняющими Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичные меры были приняты и целым рядом стран Евросоюза.

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