СМИ назвали пять сильнейших армий будущего

Военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest заявил, что к 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.

Фарли отметил, что через 12 лет армия США останется мировым «золотым стандартом», так как после окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане.

При этом американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.

Российские вооруженные силы пережили тяжелый период после развала СССР, однако благодаря должному финансированию армия РФ, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь «пугает соседей размерами и выучкой», указал эсперт.

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему», − прогнозирует Фарли.



Из стран Европы, по мнению военного специалиста, только Франция сохранит мощные вооруженные силы.

Говоря об индийских вооруженных силах Фарли подчеркивает, что они отстают от конкурентов в военных технологиях, однако не скупятся на их приобретение у США, России и Европы. Доступ к передовому опыту в будущем сделает Индию еще более грозной силой.

Китайской сухопутной армии не достает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, говорится в статье Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к «практически неограниченной живой силе».