Путин назвал причину пожара в Кемерово

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли более 60 человек, произошел, в том числе из-за «преступной халатности и разгильдяйства». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.