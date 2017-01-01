Фоторассказ: как делают знаменитые кубинские сигары

Работник с грубыми ладонями в провинции Пинарделрио на Кубе собирает ярко-зеленые листья табака. Позднее в столице Гаване работница со свеженаманикюренными ногтями отбирает самые лучшие листья, из которых производятся сигары высшего класса. Это только часть процесса, в результате которого появляются известные в мире кубинские сигары, сообщает агентство ЛЕТА.

Табачная индустрия - редкий лучик надежды в покрытой проблемами экономике Кубы.

2017 год для кубинских производителей табака стал особенно удачным, так как был собран большой урожай, улучшены качества табака. Доходы табачного бизнеса Кубы в прошлом году достигли 500 млн долларов США, что на 12% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные статистики. FOTO: AFP

Как производятся кубинские сигары? Все начинается на табачных полях на западе Кубы. Работники собирают большие, ярко-зеленые листья табака и на повозках, запряженных волами, отправляют их в сушильню.

Работающие там женщины прицепляют листья к высоким потолкам сушильни. Это - первый шаг в процессе сушения листьев табака. FOTO: AFP/Scanpix

Роберто Армас Валдес вступил в должность руководителя сушильни табака «Martinez» пять лет назад, когда скончался предыдущий руководитель - его тесть. Валдес рассказывает, что контроль за работой сушильни - «тяжелая и сложная работа, но этот год был очень хорошим».

С частной фермы «Martinez» сушеные табачные листья переправляются на принадлежащий государству склад в Сан-Луисе. Как только листья получают, сотрудники их тщательно протрясают - это еще один шаг в процессе сушки. После этого листья перемещают в темное помещение, где они сушатся от 45 до 90 дней. FOTO: AP/Scanpix

Из Сан-Луиса табак пересылают на завод в Гаване. Там обученные специалисты сортируют листья - различные цвета и текстуры используются для разных видов сигар.