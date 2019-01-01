Следственный комитет по Кемерово: сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта, детей бросили

Сотрудники торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сбежали из здания после возникновения пожара, бросив там детей и родителей, в том числе запертыми в кинозалах. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина в Кемерово заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Также он рассказал, что сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта.

Среди вероятных причин пожара Бастрыкин назвал «самовозгорание электрики, которую замкнуло». «Либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, в настоящее время следствие устанавливает всех виновных из числа администрации ТЦ, кто отвечал за обеспечение безопасности в здании и «кто закрыл двери в кинозалах».

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела о пожаре задержаны пять человек, включая сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения о пожаре в момент возгорания.

«Россия 24»: «Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации — они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра,» - рассказал глава СК.

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерово погибли 64 человека. Возгорание началось в детской игровой зоне около кинозалов, где оказались заблокированы десятки зрителей. Родственники погибших заявляют, что при пожаре погиб 41 ребенок. На данный момент опознаны 25 погибших.

Утром 27 марта на центральной площади Кемерово у здания областной администрации начался стихийный митинг, на котором местные жители потребовали от властей рассказать правду о пожаре — многие не верят в официальные данные о количестве погибших, считая, что их могло быть несколько сотен.

Во вторник в Кемерово прибыл Владимир Путин. Президент возложил цветы у мемориала памяти погибшим и провел совещание с силовиками, посвященное ликвидации последствий пожара. Кроме того, он посетил в больнице пострадавших и встретился с группой родственников погибших. Путин призвал их не доверять распространяемой в соцсетях информации о большом количестве жертв пожара в Кемерово.