За трагедию в Кемерово губернатор попросил прощения у Путина

В России губернатор Аман Тулеев на совещании в Кемерово извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за пожар в торговом центре Зимняя вишня. Стенограмму совещания во вторник, 27 марта, приводит пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо большое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», - заявил руководитель области.

При этом губернатор напомнил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерово 25 марта.

Россия скорбит о жертвах пожара в торговом центре:

Следует отметить, что общероссийский траур в результате пожара в Кемерово, жертвами которого стали, по последним данным, 64 человека, не объявлен, а отдельные регионы РФ объявляют траур сами.

В частности, администрация Кемеровской области накануне объявила траур, который продлится три дня, до 29 марта включительно. В знак поддержки жителей Кемерово траур объявили по Приморскому краю. Республиканский траур в связи с пожаром в кемеровском торговом центре также объявили в Бурятии.

Трагический пожар в торговом центре в России:

Объявили день траура и в Рязанской области. При этом на сайте администрации области сообщения о трауре нет, только сообщение о сочувствии губернатора жителям Кемерово.

Кроме субъектов Федерации, в поддержку Кемерово выступают крупные города. Например, в Приморском крае отдельно о трехдневном трауре объявили во Владивостоке.