Названы города с самой дорогой арендой жилья

Эксперты составили рейтинг городов мира с самой дорогой арендой массового жилья. Все три первых места заняли американские мегаполисы. Также в списке города Великобритании, Ирландии, Австралии и Франции, пишет РБК.

650 долларов в неделю в среднем платят за арендную квартиру жители американского Сан-Франциско, который занял почетное первое место в рейтинге. По оценкам аналитиков, именно в этом городе крайне высокий спрос на аренду жилья молодыми специалистами из высокотехнологичного сектора. Там ощущается острый дефицит предложения на рынке недвижимости, констатируют «Ведомости».

На втором и третьем местах оказались другие американские города - Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Там за аренду придется выложить в среднем 570 и 550 долларов в неделю соответственно.

На четвертой строчке списка расположилась столица Великобритании. В Лондоне аренда стандартной квартиры обойдется в среднем в 500 долларов в неделю. Также в десятку вошли Дублин, Чикаго, Сидней, Гонконг и Майами. Замыкает десятку лидеров Париж со ставкой 430 долларов в неделю.