Цукерберг отказался отчитываться в парламенте Британии

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг отказался выступить в британском парламенте и ответить на вопросы депутатов об утечке данных пользователей, сообщает The Independent.

Председатель комитета британского парламента по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Дамиан Коллинз в письме Цукерберга пригласил его явиться в британский парламент в кратчайшие сроки.

Он дал Цукербергу время на ответ до вечера понедельника. Ответ на письмо, датированное 26 марта, был подписан двумя высокопоставленными работниками Facebook, которые работают с Цукербергом более 10 лет.

В компании отметили, что крайне серьезно воспринимают обвинения в свой адрес. Однако Цукерберг в британском парламенте выступать не будет, это сделает один из его заместителей.