Опубликован список пострадавших и погибших при пожаре в Кемерово

Администрация Кемерово, как это и было обещано на семичасовом митинге, на котором присутствовали около 5 тысяч человек, опубликовала на своем официальном сайте список пропавших без вести и погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

В списке пропавших - 38 человек. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны.

В списке погибших, личность которых установлена - 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется.

Ранее на митинге родственники пропавших составили свой список пропавших, в который, по предварительным данным, вошли более 85 фамилий.

Эти данные не окончательные и меняются в зависимости от поступающей информации.

Официальный список пропавших без вести на 27 марта 2018 года

1. Мороз Полина Сергеевна (1982)

2. Мороз Мария Витальевна (13 лет)

3. Ерохина Майя Александровна (11 лет)

4. Лиллевяли Валерия (5 лет)

5. Трусова Вероника Михайловна (8 лет)

6. Трусова Василина Михайловна (5 лет)

7. Алина (16 лет)

8. Никулин Вячеслав (10 лет)

9. Мельникова Евгения Геннадьевна

10. Сухозад Нина Ивановна (1949)

11. Ковалевская Светлана (5 лет)

12. Ковалевский Егор (9 лет)

13. Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет)

14. Алимова Яна (42 года)

15. Каган Александр Григорьевич (11 лет)

16. Каган Григорий Александрович (42 года)

17. Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006)

18. Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.74)

19. Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет)

20. Сабадаш Алена Игоревна (1995 год)

21. Востриков Роман Игоревич (2 года)

22. Востриков Артем Игоревич (5 лет)

23. Вострикова Анна Игоревна (7 лет)

24. Вострикова Елена Сергеевна

25. Галанин Михаил Дмитриевич (2008)

26. Галанин Дмитрий Саркисович (1975)

27. Сараева Дарья Петровна (6 класс)

28. Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет)

29. Сидоров Денис Петрович (39 лет)

30. Сидоров Егор (15 лет)

31. Сидорова Арина (22.09.2008)

32. Смирнова Анастасия Александровна (11 лет)

33. Курчевская Татьяна Александровна (11 лет)

34. Почанкина Виктория (11 лет)

35. Понушкова Вероника (11 лет)

36. Черникова Вилена (11 лет)

37. Курчевич Таня (4 года)

38. Вдовина Елена Валерьевна (1973)

Не понятна судьба еще двух детей Александра и Ольга Лиллевяли, которые заявляли, что в пожаре потеряли троих дочерей. Младшая из них - пятилетняя Валерия - значится в списке пропавших, а старших дочек - Майи и Ксении, которым было по 11, нет ни в списке пропавших, ни в списке погибших.

Также пока неизвестно, куда пропала из вчерашних списков погибших Ушакова Лиза.

Официальный список погибших, чьи личности установлены по состоянию на 27 марта 2018 года

1. Агаркова Надежда Васильевна (57 лет)

2. Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008)

3. Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009)

4. Баранова Марина Ивановна (60 лет)

5. Баранов Артем Дмитриевич (12 лет)

6. Баранова Арина Дмитриевна (8 лет)

7. Устинова Наталья Николаевна (35 лет)

8. Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года)

9. Мухин Антон Григорьевич (28 лет)

10. Мухин Ратибор Антонович (5 лет)

11. Дарсалия Татьяна Викторовна

12. Селезень Наталья Александровна (1980 г. р.) (Раева)

13. Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986)

14. Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012)

15. Москаленко Олеся Александровна (30 лет)

16. Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года)

17. Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет)

18. Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет)

19. Сыпко Елизавета Александровна (12 лет)

20. Федина Ольга Владимировна (1972 г. р.)

21. Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г. р.)

22. Тесленко Игорь Юрьевич (51 год)

23. Тесленко Арина Игоревна (8 лет)

24. Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006)

25. Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)

Список госпитализированных в результате пожара по состоянию на 27 марта 1. Высоцкий И. А., 2009 г. р.

2. Москаленко Сергей Евгеньевич (10.05.2006)

3. Лаханин Евгений Александрович (14.12.1960)

4. Лобиков Николай Викторович (04.05.1974)

5. Трусов Михаил Александрович (22.04.1985)

6. Заварзин Иван Евгеньевич (01.07.1999)

7. Симахина Анастасия Витальевна (15.09.1994)

8. Лопатина Ольга Викторовна (08.06.1972)

9. Мишунина Диана Александровна (28.12.2001)

10. Калачев Александр Александрович (18.05.1996)

11. Корольков Максим Павлович (37 лет), сотрудник МЧС

12. Воробьева Жанна Владимировна, 1972 г. р.

13. Сергеев Андрей Владимирович, 1982 г. р.

14. Имгер Татьяна Геннадьевна, 36 лет

15. Басовский Захар Антонович (09.12.2003)

16. Хорошавцев Дмитрий Олегович (25.05.1996)

17. Канапшина Лидия Вадимовна (20.10.1998)

18. Возняк Арсений Вячеславович (03.05.2010)

19. Возняк Мария Владимировна (06.02.1984)

20. Пугова Александра Александровна (11.11.2005)

21. Олейникова Вероника Ивановна (15.11.2007)

22. Борисов Данил Евгеньевич (28.07.2005)

23. Мелешкина Нина Анатольевна (03.03.1981)

24. Селезнев Артемий Викторович (06.06.2015)

25. Селезнева Кристина Владимировна (08.02.2007)

26. Колобухов Константин Николаевич (24.04.1963)

27. Бакулинский Алексей Станиславович (08.11.2005)

28. Имгер Елизавета, 8 лет

29. Шевелева Софья Владимировна (07.03.1981)

30. Сергеев В. Ю., 1984 г. р.

31. Кривоносова Яна Александрона (05.01.1982)

32. Кривоносов Илья Викторович (31.07.2011)

33. Наумов Сергей Дмитриевич (10.03.1981)

34. Васенко Любовь Васильевна (11.09.1963)

35. Заречнев Дмитрий Владимирович (12.10.1985)

36. Олимова Гульнора Абдулоевна (01.08.1960)

37. Булакин Станислав Владимирович (26.04.1992)

38. Басовская Евгения Валерьевна (06.06 1983)

39. Трофимов Геннадий Евгеньевич (03.10.1985)

40. Гришаев Павел Владимирович (26.08.1988)

41. Тишкова Галина Сергеевна (23.10.1982)

42. Боровков Игорь Владимирович (07.08.2002)

43. Скрипчук Екатерина Юрьевна (29.10.1983)

44. Сартакова О.Н., 1984 г. р.

45. Баранов С. А., 1990 г. р.

46. Павлов С. Б., 1986 г. р.

47. Александров Данил, 12 лет

48. Черскова Полина Евгеньевна, 2001 г. р.

49. Найверт Софья Александровна, 2009 г. р.

50. Култыгина Ю.А., 1986 г. р.

51. Малеева Татьяна Сергеевна (27.05.1997)

52. Дитцель О.В., 40 лет, 1977 г. р.

53. Дитцель В.С., 2005 г. р.

54. Буряк Д. Э., 1996 г. р.

55. Чебокчинова Владислава Ильинична (25.11.2008)

56. Клавецкая Диана Руслановна (23.01.2006)

57. Степанова-Чернова Ева Сергеевна (03.08.2010)

58. Баранова Ж.В., 2006 г. р.

59. Кречетов Станислав Сергеевич (19.05.1992)

60. Горб Кристина Федоровна (03.09.1996)

61. Никитина К.К., 1999 г. р.

62. Пащенко К.Ю., 1999 г. р.

63. Наумова Т.А., 1993 г. р.

64. Писклакова Л.С., 1996 г. р.

65. Идиатулина Д. П., 2000 г. р.

66. Боровков Евгений Николаевич, 25 лет

67. Павельева Елена Руслановна (15.11.2001)

68. Кузнецов Сергей Анатольевич (17.06.1990)