Американка вслепую разбила машину, чтобы доказать своим детям существование Бога

Американская автомобилистка намеренно разбила свою машину, в салоне которой находились двое ее маленьких детей, чтобы доказать им, что бог существует и защитит их, сообщает Premier Christian Radio.

Инцидент произошел в графстве Гвиннет, штат Джорджия. По данным местной полиции, 25-летняя Бэхэри Шакил Уоррен велела своим детям, пяти и семи лет, пристегнуться, а затем закрыла глаза и нажала на педаль газа, направив машину в столб.

«Она говорила нам, что нужно верить в Бога, тогда с нами ничего не произойдет», - рассказал один из детей полицейским после автокатастрофы. По его словам, мать с закрытыми глазами говорила: «Бла-бла-бла, я люблю Бога».

«Она хотела, чтобы мы поняли, что Бог есть», - добавил ребенок.

В результате автокатастрофы никто не пострадал. Автомобилистке предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми, которых после этого случая передали под опеку бабушки и дедушки.