НАТО высылает семь российских дипломатов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из британского Солсбери. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, еще трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО.

Он также отметил, что таким образом альянс сокращает максимальный размер российской миссии в НАТО до 20 человек.

Ранее сообщалось, что Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.