Мэй направила Путину соболезнования

Британский премьер Тереза Мэй направила российскому лидеру Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Об этом сообщается в фейсбуке посольства Британии в России.

«Я пишу Вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.