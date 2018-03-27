Десятки дельфинов выбросились на берег Аргентины

В 50 километрах от аргентинского города Пуэрто-Мадрин, провинция Чубут, на берег выбросились десятки дельфинов-белобочек. Об этом сообщает EFE.

На пляже обнаружили 68 дельфинов, 49 из которых уже умерли. Еще 19 животных выжили, их удалось вернуть в море. Чтобы определить возможные причины происшествия, будет произведено вскрытие погибших дельфинов.

По информации Daily Mail, выбросившихся дельфинов нашла пара, которая гуляла по пляжу. Отдыхающие заинтересовались необычным скоплением птиц, а обнаружив причину, немедленно уведомили власти.

Científicos del CONICET participaron del rescate de 19 delfines varados en Puerto Madryn. En laboratorios del @CONICETCenpat se están realizando las necropsias para indagar las causas https://t.co/SjskphmY3J pic.twitter.com/DtoEoPs4vP— CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) March 27, 2018

Специалисты пока не пришли к окончательному выводу о том, что именно побудило дельфинов выброситься на берег. Один из представителей местных властей, Нестор Гарсия, не исключил, что причина может заключаться в увеличении числа косаток.

Дельфины-белобочки встречаются в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, в том числе в Средиземном и Черном морях. Они распространены у берегов Европы, у восточного побережья Северной и Южной Америки, у берегов Южной Африки, в морях между Японией, Кореей и Тайванем.

19 марта сообщалось, что ученые, работавшие у берегов Африки, сняли на видео нападение косаток на дельфина. Через несколько дней на берегу нашли мертвого дельфина со съеденными внутренностями и жиром. По словам биолога Саймона Элвена, за свою 20-летнюю карьеру он ни разу не видел останков с настолько значительными повреждениями.