Сборная России снова пропустила три мяча и проиграла Франции

Встреча состоялась во вторник, 27 марта, на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:3. На 40-й минуте счет открыл форвард французов Килиан Мбаппе, в начале второго тайма Поль Погба удвоил преимущество соперника. На 68-й минуте нападающий Федор Смолов отыграл один мяч. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет.

В предыдущем товарищеском матче сборная России была разгромлена Бразилией. Встреча прошла в московских «Лужниках», гости победили со счетом 3:0.