В России начался общенациональный траур по жертвам трагедии в Кемерово

В России в среду, 28 марта, согласно указу президента Владимира Путина, начался общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Сегодня на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу, отмечает РИА «Новости».

Тем временем в самом Кемерово продолжается трехдневный траур по жертвам трагедии. 28 марта в городе пройдут похороны 13 погибших при пожаре. Как напоминают «Аргументы и факты», все затраты на погребение взяли на себя власти региона.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании оперативного штаба заявил, что семьи жертв получат по 1 млн рублей и по 2 млн рублей, если погибших двое. По словам представителя муниципального предприятия «Спецбюро», которое занимается организацией траурных мероприятий, все приготовления к похоронам начались еще в понедельник, 26 марта.

В среду в Кемерово проходит прощание с погибшими. Церемонии пройдут по всему городу - в часовнях, в залах, в храмах. Протоиерей Александр Гусаков пояснил, что службы пройдут в Знаменском кафедральном соборе и других храмах, передает ТАСС.

Кроме того, будет организована поминальная служба по погибшим детям из поселка Трещевский Кемеровской области. «По моей информации, все дети погибли, мы сейчас находимся на опознании, нам их еще не отдавали. По детям мы <…> планируем организовать поминальную службу и окажем любую помощь родным и близким», - сказал отец Алексей Соловьев, благочинный Топкинского округа, в который входит поселок Трещевский.

Накануне, 27 марта, акции памяти погибших в Кемерово прошли в более чем 20 городах России. Среди них - Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Новороссийск, Ростов-на-Дону.

По информации ГУМВД по Москве, свыше 12 тысяч человек, пришедших по инициативе общественных организаций и гражданских активистов, приняли участие в акция на Манежной и Пушкинской площадях и у представительства Кемеровской области в столице.

В Санкт-Петербурге официальная акция памяти, в ходе которой цветы возложил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, прошла на Дворцовой площади. Еще одно траурное мероприятие состоялось на Марсовом поле, где иногда проходят оппозиционные акции.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По официальным данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных - трое детей.