Мальчик, выпрыгнувший с 4 этажа «Зимней вишни» и потерявший в пожаре всю семью, идет на поправку

За медицинской помощью после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» обратились еще восемь человек. Таким образом, общее количество пострадавших выросло до 76. Об этом ТАСС сообщили в среду, 28 марта, в оперативном штабе на месте ЧС.

Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

В пресс-службе Областной детской клинической больницы ТАСС сообщили, что пострадавший при пожаре 11-летний мальчик демонстрирует «ярко положительную динамику» после отключения от аппарата искусственной вентиляции легких и перехода на самостоятельное дыхание.

«Он уже не выглядит таким усталым, он по-прежнему без аппарата ИВЛ, он по-прежнему ест и пьет самостоятельно, разговаривает с врачами, общается с бабушкой, в принципе динамика ярко выраженная положительная», - пояснила собеседница агентства.

Как рассказали в больнице, за ночь общее состояние ребенка улучшилось.

В ближайшие двое суток он будет переведен из реанимации в отделение общей хирургии.

Ранее сообщалось, что мальчик, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна. Ребенок получил множественные ранения - травматическое поражение грудной клетки, перелом костей таза, травму органов брюшной полости. В больнице его ввели в искусственную кому. Родители и младшая сестра школьника погибли.

Опознаны тела еще двух погибших - всего 27

В среду также стало известно, что опознаны тела еще двух погибших при пожаре. Всего на данный момент опознаны 27 человек, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов. Он отметил, что погибших по-прежнему 64 человека.

Следственные органы продолжают проводить процедуры по установлению личности погибших. Тела четырех опознанных направлены следственным комитетом России на дополнительное исследование. Как передает ТАСС, дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранному генетическому материалу.

«Запланированы оказание помощи, работа горячей линии, контроль за выплатой компенсаций и выдача тел родным», - сказал Мамонтов, которого цитирует «Интерфакс».

Активисты скорректировали свой список погибших и пропавших без вести

Между тем члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре, скорректировали свой список погибших после проверки данных. Об этом «Интерфаксу» сообщил активист Расим Яролиев,

«После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», - сказал Яролиев. Он пояснил, что список сократился среди прочего потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.

На стихийном митинге, который проходил на площади Советов в Кемерово во вторник, активисты начали собирать информацию от населения о пропавших на пожаре. В первый день сбора информации активисты получили данные о 85 пропавших без вести.

В среду активисты собираются посетить четыре детских дома, воспитанники которых, предположительно, были в «Зимней вишне» в момент пожара.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта указом президента РФ объявлено днем общенационального траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 («Причинение смерти по неосторожности»), 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Задержаны пять человек, в том числе арендатор помещения, в котором находился эпицентр возгорания, руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения при пожаре.