В США подали первый иск против Facebook из-за утечки данных

В Федеральный суд штата Калифорния подан первый иск на Facebook в связи с недавним скандалом об утечке персональных данных. В суд обратились три пользователя мобильного приложения Facebook Messenger, сообщает Reuters в среду, 28 марта.

Истцы обвинили социальную сеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных. Они требуют возмещения убытков, но сумма компенсации не указывается.

Истцы утверждают, что соцсеть собирала данные об осуществленных ими телефонных звонках и отправленных текстовых сообщениях.

Также, по словам заявителей, их иск претендует на статус коллективного иска от имени всех пострадавших пользователей.

Facebook пока никак не прокомментировала информацию об этом иске.

Напомним, Facebook оказался в центре скандала после того как СМИ провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети.

Выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica использовала данные более 50 млн пользователей Facebook. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и повлиять на их выбор на президентских выборах в США.