В Кемерове нашли тела всех погибших при пожаре

В российском городе Кемерове спасатели обнаружили останки всех 64 погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС России Владлена Аксенова в среду, 28 марта.

«Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», – сказал Аксенов и подтвердил, что среди погибших – 41 ребенок.

Арестовали гендиректора торгового центра «Зимняя вишня»:

По данным Кемеровского департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

Тысячи жителей Кемерово после пожара протестуют у здания правительства:

Напомним, 28 марта в России объявлено днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Как выглядит тогровый центр «Зимняя вишня» после пожара:

Сегодня в Кемерово начали прощаться с жертвами пожара. На сегодняшний день опознаны лишь 27 погибших. Дальнейшая процедура опознания тел будет проводиться по собранным генетическим материалам.