Дело пропавшей в Индии латвийки: семья считает, что девушку похитили

В Индии продолжаются поиски пропавшей Лиги Скромане из Латвии. Она 14 марта вышла из аюрведического центра в Керале и пропала. На поиски отправился и ее супруг Ендрю Джордан и сестра Илзе Скромане, которая в интервью с «The Irish Sun» высказала опасения, что Лига, возможно, была похищена.

Илзе Скромане указала, что местная полиция начала активно работать только спустя пять дней после исчезновения девушкуи.

«Я думаю, что полиция сначала думала, что она сама вернется и только на время ушла», рассказывает Илзе. «Однако мы думаем совсем по-другому. У нас есть подозрения, что ее похитили. Нам нужна помощь, чтобы ее найти».

Как сообщалось, Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой Илзе Скромане. Без ведома сестры Лига покинула центр, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Обе сестры являются гражданками Латвии, которые уже длительное время проживают в Ирландии.

Была создана специальная группа, задачей которой является расследование обстоятельств исчезновения женщины. Ее возглавляет главный инспектор полиции столицы штата - города Тируванантапурам. Также полиция объявила о вознаграждении в размере 2000 индийских рупий (25 евро) за информацию, которая может помочь найти женщину.

Индийская полиция также обратилась за помощью к береговой охране и департаменту рыболовства, информировала о пропавшей латвийской гражданке аэропорты, морские порты и пограничников. Известить о пропаже Л. Скромане планируется и Интерпол, пишет «The Hindu».