В суде рассказали, кто и зачем закрыл двери в «Зимней вишне»

В Заводском суде Кемерово состоялся предварительный допрос руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, разрабатывавшей противопожарные системы в торговых центрах. Он заявил, что двери кинозалов в «Зимней вишне» запер на ключ некий человек, а пожарная сигнализация была отключена вручную за несколько минут до пожара.

По словам подозреваемого, противопожарные системы в здании ТЦ были «абсолютно исправны», хотя ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил о том, что пожарная сигнализация в «Зимней вишне» не работала с 19 марта, и ее никто не чинил. По другим сведениям, она срабатывала 19 и 22 марта.

По мнению Полозиненко, трагедия произошла из-за человеческого фактора.

«Человек выключил систему оповещения, заблокировали двери... Пожар произошел в 16:18, систему физически отключили за несколько минут до этого. Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого техническая сигнализация не отключалась», - цитирует бизнесмена «Московский комсомолец».

В свою очередь, охранник Сергей Антюшин, подозреваемый в отключении сигрализации, заявил о том, что она часто срабатывала самопроизвольно, не работали гидранты, а здание ТЦ было захламлено, но начальство не реагировало на доклады об этом.

Подозреваемый также рассказал свою версию того, почему двери в кинозал оказались закрыты.

«Насколько мне известно из моих источников, двери кинозалов были закрыты ключами. У прокатчиков есть правило — закрывать, чтобы не просочились «зайцы». Вот этот человек закрыл. И сбежал. Забыл о тех, кто остался внутри», - пояснил он.