Охранник «Зимней вишни» рассказал о давних проблемах торгового центра

Сергей Антюшин, работавший охранником в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», рассказал, что в ТЦ на протяжении трех лет были проблемы с оповещением, передает радиостанция «Говорит Москва».

Во время заседания Заводского районного суда Кемерова Антюшин заявил, что неоднократно сообщал начальству о самопроизвольном включении пожарной сигнализации. Кроме того, по его словам, в здании не работала часть пожарных гидрантов, а эвакуационные выходы были захламлены.

Вину за пожар он возложил на руководство «Зимней вишни». «Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании охранника, которого заподозрили в отключении системы оповещения после сигнала о пожаре.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах. Спасатели обнаружили все тела погибших, пропавших без вести, по данным МЧС, нет.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Задержаны пять человек, им уже предъявлены обвинения.