Загадочный Таиланд: пожар во рту, слоны на пенсии и шоу трансвеститов

В середине января Русский TVNET побывал в Таиланде. Публикуем третью часть заметок об этой контрастной стране и ее людях.
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Фрукты? Фрукты. Фрукты!
3
Back in the USSR
4
Местами красота, местами - жуткая грязь
В середине января Русский TVNET побывал в Таиланде. Публикуем третью часть заметок об этой контрастной стране и ее людях.
Фрукты? Фрукты. Фрукты!
Back in the USSR
Местами красота, местами - жуткая грязь
Животные: дикие и домашние, довольные и несчастные
Шоу трансвеститов и Улица красных фонарей
Практические советы