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Загадочный Таиланд: пожар во рту, слоны на пенсии и шоу трансвеститов

Юлия Баранская/ Русский TVNET
Фото: из личного архива

В середине января Русский TVNET побывал в Таиланде. Публикуем третью часть заметок об этой контрастной стране и ее людях.

1

Еда: остро, сладко, недорого
2

Фрукты? Фрукты. Фрукты!
3

Back in the USSR
4

Местами красота, местами - жуткая грязь
5

Животные: дикие и домашние, довольные и несчастные
6

Шоу трансвеститов и Улица красных фонарей
7

Практические советы
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