Чтобы не сбежала: Суд арестовал управляющую «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерово арестовал первую фигурантку дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня – его управляющую Надежду Судденок. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 марта.

«Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», – огласил решение судья.

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест.

Арестовали гендиректора торгового центра «Зимняя вишня»:

В свою очередь сторона обвинения настаивала, что Надежда Судденок может скрыться, в том числе за рубеж, а также повлиять на расследование или надавить на свидетелей.

В Кемерове прощаются с жертвами трагического пожара:

Отмечается, что на очереди решения по еще четырем фигурантам.

В их числе – технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по данным следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Как выглядит торговый центр «Зимняя вишня» после пожара:

Напомним, 25 марта во время пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 69 человек. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.