Охранник т/ц «Зимняя вишня» арестован. Он признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения

На суде следователь заявил, что после начала пожара Антюшин увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл его. В ответ защита представила расшифровку данных сервера, изъятого следствием. Там указано, что даже после закрытия оповещения на мониторе сообщения о возгорании продолжали поступать.

Сам Антюшин ранее на допросе заявил, что не включил вручную систему оповещения в ТЦ. «Кнопка называется «Пуск оповещения», но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали и она работала», — сказано в показаниях, зачитанных в суде.

В должностной инструкции охранника ТЦ также записано, что при обнаружении пожара он должен использовать, в том числе, кнопку звукового оповещения. Антюшин добавил, что ранее система автоматического оповещения неоднократно давала ложные срабатывания, поэтому была отключена.

Один из свидетелей заявил, что, когда он подбежал к посту Антюшина, тот «ничего не делал» и нажимал на кнопки, а затем сказал: «Да не работает у меня ничего!».

Адвокаты также отвергли заявление следствия о том, что Антюшин не вызывал пожарных. Они заявили, что вызов на номер 112 может быть проверен по записям звонков.