Показательной отставки главы Кемеровской области Тулеева не планируется

После трагедии в Кемерово, где во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, показательная отставка главы Кемеровской области Амана Тулеева не планируется. Губернатор может покинуть свой пост ближе к концу весны, сообщает РБК.

Как рассказали агентству два близких к администрации президента РФ источника, решение Кремля об отправке Тулеева в отставку, которое было принято еще до трагедии в Кемерово, остается в силе. Но показательное увольнение в связи с ЧП в столице региона в ближайшее время не планируется.

Анонимный источник агентства пояснил, что если отправить Тулеева в отставку по горячим следам после пожара в «Зимней вишне», это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. «Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок», - добавил собеседник РБК.

Кроме того, показательная отставка не планируется, поскольку у Тулеева «много заслуг», добавил один из источников агентства. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, ранее рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Теперь один из близких к Кремлю источников этого агентства рассказал, что Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны. Таким образом, его уход не будет выглядеть как показательная отставка.

28 марта Тулеев, накануне отказавшийся выйти к людям во время многотысячного митинга в Кемерово и извинившийся за трагическую гибель людей во время пожара в «Зимней вишне» только перед Путиным, записал видеообращение к кузбассовцам, в котором пожаловался на травлю и рассказал о мерах поддержки семей погибших, пообещав, что они получат по пять миллионов рублей.

Ранее вице-губернатор региона Владимир Чернов заявил, что массовый митинг в Кемерово был спланированной акцией, направленной на дискредитацию в целом структур власти, а Тулеев правильно сделал, что не стал выходить к собравшимся на площади людям.

Сам Тулеев ранее назвал вышедших на митинг кемеровчан «бузотерами», которые «раскачивают ситуацию».

На митинг в Кемерово 27 марта собрались около четырех тысяч человек. Митингующие потребовали от властей рассказать правду о трагедии и опубликовать полные списки погибших и пострадавших. Некоторые участники акции говорили, что не верят в официально обнародованное число жертв. Также собравшиеся потребовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Тулеева.

В тот день в Кемерово прилетел Путин. Президент провел совещание по расследованию пожара, навестил пострадавших в больнице и встретился с инициативной группой, которая по договоренности с мэром обследовала морги в поисках неучтенных жертв.

Ни Путин, ни Тулеев на митинге в результате так и не появились, хотя участники требовали их присутствия.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. По официальным данным, жертвами этого ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта в России объявлен день общенационального траура.