Откуда пошли слухи, что число жертв в Кемерово гораздо больше официально названного?

Многие люди и в Кемерово, и в других городах России не верят в официальные данные о пожаре в «Зимней вишне»: они говорят, что жертв гораздо больше, а власти пытаются скрыть сведения об этом. Meduza.io детально разобралась, почему не стоит верить в эти слухи.

Откуда информация про 400 жертв?

Люди ссылаются на разные источники информации. К примеру, очень популярны аудиозаписи, где неназванные люди, якобы работающие в больницах или в МЧС, рассказывают, что жертв гораздо больше.

Публикуется много скриншотов переписки, где обсуждаются «настоящие» цифры. На митинге 27 марта в Кемерово звучала запись, где женщина говорила, что ее муж — водитель КамАЗа и он ей сообщил, что вывозят 350 трупов на грузовиках. Там же звучала аудиозапись неназванной сотрудницы МЧС, которая говорила, что власти скрывают жертвы, чтобы избежать международного расследования. Женщина, которая представилась сотрудницей скорой помощи, но не назвала своего имени, сказала, что в морги привезли 300 тел.

В социальных сетях обсуждались сведения о том, что на городском кладбище Кемерово подготовили 200 могил для жертв пожара.

Все эти сообщения не получили надежного подтверждения; ни один их источник пока не может быть признан заслуживающим доверия.

По распоряжению местных властей инициативную группу из числа митингующих пустили в морг, чтобы те смогли убедиться, что никто не скрывает количество жертв. Глава похоронного бюро Кемерово тоже опровергсведения о сотнях тел.

Местные жители и журналисты съездилина городское кладбище и не нашли там 200 подготовленных могил.

Кроме того, выяснилось, что еще 25 марта в кемеровские морги звонил пранкер и, представляясь сотрудником МЧС, говорил, что из «Зимней вишни» привезут больше 300 тел. Возможно, некоторые слухи были вызваны этими звонками.

Недоверие жителей Кемерово официальным данным, по всей видимости, связано с тем, что многие люди в России в целом не склонны доверять властям и журналистам. И это не должно удивлять, если вспомнить, сколько раз советские и российские власти скрывали данные о массовой гибели людей.

Из недавнего опыта можно вспомнить захват заложников в Беслане (до начала штурма число заложников занижалось: их было больше 1100, но звучали оценки от 120 до 354 человек) или на «Норд-Осте» (до сих пор неизвестно, какой газ использовался спецназом). Если люди уверены, что им врут, альтернативные сведения распространяются очень быстро.

Говорят, что в Кемерово погибли сотни людей, а власти скрывают. Это правда?