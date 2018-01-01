Пожар в Кемерово: украинский пранкер заочно арестован и объявлен в розыск

Басманный суд Москвы объявил в международный розыск украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиту Кувикова), сообщившего о «300 погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Об этом в среду, 28 марта, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, согласно ходатайству следователя, пранкеру предъявлено заочно обвинение по статье о возбуждении ненависти или вражды. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По словам Царевой, Басманный суд санкционировал арест Кувикова. Срок ареста пранкера составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова.