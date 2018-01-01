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BBC: Скрипаль и его дочь могли отравиться при контакте с входной дверью

NEWSru.com
Фото: ADRIAN DENNIS / AFP

Британская полиция, расследующая отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, считает, что использованное для химической атаки нервно-паралитическое вещество было нанесено на входную дверь. Об этом сообщает BBC.

При этом ранее в прессе распространялась информация о том, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля BMW, на котором ездили по Солсбери.

Также выдвигалась версия, что некие злоумышленники проникли в квартиру к Юлии перед ее отъездом из Москвы к отцу и пропитали ее вещи в подготовленном чемодане нервно-паралитическим веществом. Некоторые эксперты считают эту версию малоправдоподобной, указывая, что яд должен был подействовать на Юлию в тот же день, а не на следующий после прилета в Британию и одновременно с отцом.

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