Глава Следственного комитета Бастрыкин Путину назвал две версии пожара в «Зимней вишне»

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, в ходе которой глава государства заслушал доклады о ситуации в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Председатель СК Александр Бастрыкин рассказал Путину о том, что в настоящее время в Кемерово находятся 104 следователя и криминалиста, среди которых более 40 человек из центрального аппарата ведомства. Это «самые грамотные специалисты из управления по расследованию особо важных дел», подчеркнул он.

«Выдвигаются две основные версии: это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - это должностные лица и специалисты, - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня», - заявил Бастрыкин.

По его словам, вторая версия является менее вероятной. Председатель СК признался, что склоняется к версии о неисправности системы пожаротушения в здании.

Следственный комитет назначил экспертизу пожаротушения в двух специализированных учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге. «Это строительная экспертиза по тому вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра, после того как она перестала быть кондитерской фабрикой», - пояснил Бастрыкин.

Также будет назначена и финансово-экономическая экспертиза.

Специалисты в области экономики и финансов работает над изучением документов с тем, чтобы установить юридическую законность передачи здания, и договоров, которые были заключены на все виды обеспечения безопасности.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в настоящее время в стационарах остаются 12 пострадавших. Среди них - 11-летний мальчик Сережа Москаленко. По ее словам, среди 11 взрослых, которые пострадали при пожаре, в наиболее тяжелом состоянии остается 18-летний Иван Заварзин. Тем не менее, врачи предполагают, что в ближайшее время молодой человек, вероятно, будет переведен из реанимации в обычную палату.

«У остальных пациентов тоже улучшение состояния. Поэтому мы все вместе комплексно работаем, для того чтобы все были выписаны в удовлетворительном состоянии. Проводится параллельно психолого-психиатрическая помощь пациентам. Эта работа будет продолжаться в постоянном режиме, сколько нужно», - заверила президента Скворцова.