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По делу Скрипаля Британию уже поддержали 28 стран

Korrespondent.net
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Фото: EMMANUEL DUNAND / POOL

Число российских дипломатов, которых государства высылают в знак солидарности с Великобританией из-за инцидента в Солсбери, перевалило за 150.

В связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии по состоянию на вечер среды, 28 марта, о высылке российских дипломатов объявили 28 стран мира, а также НАТО. В общей сложности будет выслано 152 представителя РФ за рубежом, сообщает Интерфакс.

Таким образом, к дипломатическому бойкоту России присоединлись 19 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдова и Австралия.

Отметим, Вашингтон объявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН. Также будет закрыто генконсульство России в Сиэтле.

28 марта Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия объявили об отзыве своих послов из РФ для консультаций по делу Скрипалей. При этом ни одна из этих стран пока не планирует высылать российских дипломатов.

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