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Президент Эстонии встретилась с королевой Елизаветой II и подарила ей баночку меда

BNS
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Фото: Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках своего рабочего визита в Великобританию в среду 28 марта встретилась с Ее Величеством королевой Елизаветой II.

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что королева Великобритании и президент Эстонии на встрече вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.

«Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником», - подчеркнула Кальюлайд после встречи.

Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду дворца в Кадриорге.

Керсти Кальюлайд находится в Великобритании с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого она встретилась во вторник с вице-премьером страны Дэвидом Лидингтоном.

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