Потерявший в Кемерово всю семью россиянин: Двери в кинозал закрыл неизвестный мужчина

Потерявший в страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» свою жену, троих детей и родную сестру житель Кемерово Игорь Востриков рассказал о том, кто запер двери кинозала, в котором находились дети.

По словам мужчины, родным жертв трагедии показали видео, снятое камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре с тремя кинозалами. Мужчина отметил, что на самом деле все двери были открыты, и люди свободно выбегали из залов.

«Остались только наши, потому что там был детский мультик, с детишками они промедлили. Пока они добрались уже до выхода, в коридоре был уже густейший дым. И какой-то мужчина принял решение запереть двери, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасатели, как вам известно, не прибыли», - со слезами на глазах говорит мужчина.

Видеообращение смотрите здесь

Игорь отмечает, что этому человеку удалось выбраться из здания. При этом он обращается к губернатору региона с вопросом о катастрофически неслаженной работе экстренных служб.

«Вопрос у меня один: почему наш губернатор, когда проходили бедствия в других регионах, говорил, что у нас все хорошо, все под контролем, с любой проблемой справимся. Не справились! Не были задействованы вертолеты», - отмечает он.

У кемеровского бизнесмена есть вопросы и к тому, как тушили пожар. Он отмечает, что пожарные прибыли на место только через 40 минут, а тушить крышу стали через 1,5 часа.