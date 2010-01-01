ФБР интересовалось планами Трампа и Крутого построить в Риге «Балтийский Лас-Вегас»

Дональд Трамп совместно с группой приближенных к Владимиру Путину бизнесменов, включая композитора Игоря Крутого, хотел построить «балтийский Лас-Вегас» - большой развлекательный комплекс в столице Латвии Риге. Компания Трампа отказалась от проекта, когда деятельностью Крутого и еще одного российского участника проекта заинтересовались латвийские органы по борьбе с отмыванием денег. Однако перед этим в Trump Tower в Нью-Йорке у Трампа и его дочери Иванки состоялась не одна встреча с делегациями из России.

Британская газета The Guardian указывает, что эта информация представляет интерес для расследований связей Трампа с Россией, которыми в США занимаются ФБР и спецпрокурор Мюллер. Амбициозный проект рижского отеля и казино обсуждался начиная с 2010 года, а это значит, что история отношений Трампа с поддерживающими президента Путина бизнесменами из Москвы длительней, чем считалось ранее.

Самым резонансным проектом Трампа в России считается проведение в 2013 году конкурса Miss Universe. Крутой также посетил это мероприятие и сделал фото с Трампом.

The Guardian отмечает, что композитор писал для певца Эмина Агаларова, чей отец-бизнесмен организовал конкурс красоты в Москве. Во время нынешней избирательной кампании Игорь Крутой выступал доверенным лицом Владимира Путина.

Планируя проект в столице Латвии, россияне несколько раз приглашали туда высокопоставленных менеджеров Trump Organisation, которым показывали возможные площадки для строительства отеля. В сентябре 2010 года в Ригу приезжал Дэвид Оровиц, вице-президент, отвечающий у Трампа за поглощения и строительные проекты. После этого остров Закюсала на реке Даугаве рассматривался как приоритетная площадка. Игорь Крутой надеялся, что комплекс будет принимать будущие конкурсы «Новая волна».

Источник газеты привел довольно подробную информацию о том, как проект развалился. По его данным, под расследование в Латвии попала деятельность Игоря Крутого, а также еще одного бизнесмена из группы, которая вела переговоры с представителями Трампа.

Имя второго фигуранта не называется. В 2014 году латвийские следователи попросили помощи у ФБР после того, как в их распоряжении оказались данные прослушки переговоров, на которых упоминался Дональд Трамп. В ответ на запрос ФБР занялось некоторыми финансовыми транзакциями Трампа, суть которых The Guardian не уточняет.

Газета указывает, что все вовлеченные стороны отрицают, что проект был заморожен из-за интереса, проявленного Федеральным бюро расследований США.

После этого Крутому пришлось попробовать себя в качестве застройщика в более прозаичном окружении: он занялся территорией бывшей овощебазы«Москворецкое». Осенью 2015 года Игорь Крутой перенес «Новую волну» из латвийской Юрмалы в российский Сочи.

В 2016 году расследование в отношении Крутого в Латвии было закрыто без предъявления обвинений.