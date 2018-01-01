СМИ сообщили о переизбрании ас-Сиси президентом Египта

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным результатам, набрал уже 21,5 млн голосов избирателей на выборах и становится главой Египта на 2018–2022 годы.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на египетскую прессу, единственный конкурент ас-Сиси на должность главы государства Муса Мустафа Муса получил 721 тыс. голосов в свою поддержку.

Выборы президента Египта проходили с 26 по 28 марта. Официальные итоги голосования объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24–26 апреля, а его результаты обнародуют 1 мая.

Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, через год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. До избрания президентом страны ас-Сиси занимал должность министра обороны Египта.