Стало известно, почему Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»

"Златан хотел выиграть Лигу Чемпионов. Но после вылета команды от "Севильи", он решил, что больше не стоит оставаться.

Кроме того, у МЮ нет шансов стать чемпионом Англии. Максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии. Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", – приводит слова Фу Tribalfootball.

Напомним, что Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».