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Стало известно, почему Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»

Korrespondent.net
Златан Ибрагимович | Фото: EPA/LETA

Доктор Фредди Фу, который оперировал колено шведского нападающего Златана Ибрагимовича рассказал, почему футболист решил покинуть «Манчестер Юнайтед».

"Златан хотел выиграть Лигу Чемпионов. Но после вылета команды от "Севильи", он решил, что больше не стоит оставаться.

Кроме того, у МЮ нет шансов стать чемпионом Англии. Максимум, что им удастся, так это взять Кубок Англии. Это хороший трофей, но он не идет ни в какое сравнение с Лигой чемпионов. А все остальное Ибрагимович уже выиграл", – приводит слова Фу Tribalfootball.

Напомним, что Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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