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В Сербии мужчина угрожал взорвать себя у парламента

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В Сербии, возле здания Национальной ассамблеи, мужчина угрожал совершить самоубийство. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает Blic.

Отмечается, что мужчине 63 года. К зданию парламента Сербии он приехал на собственном авто.

Очевидцы инцидента немедленно вызвали чрезвычайную помощь и полицию.

Сотрудник министерства внутренних дел вел переговоры с мужчиной, чтобы убедить его отказаться от своего намерения.

На месте находилось специальное полицейское подразделение для нейтрализации взрывных устройств, и движение в этой части города было заблокировано.

Вскоре мужчину задержали. Как выяснилось, у него не было бомбы, а всего лишь копия пистолета.

Ранее в Запорожской области местный житель взорвал себя гранатой после попытки отравиться таблетками.

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