Песчаная буря в Египте парализовала транспорт

В Египте в результате бурлящей вторые сутки песчаной бури полностью остановлено транспортное сообщение страны. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает агентство Masrawy.

Отмечено, что в стране из-за стихии закрыты аэропорты, морские порты и железные дороги.

«Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от непогоды оказались южные провинции Египта - Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг. В частности, самолеты, направлявшиеся в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

В то же время дорожная полиция перекрывает междугородные скоростные трассы, поскольку видимость на дорогах практически нулевая.

По информации метеорологов, причиной резкого ухудшения погодных условий стал теплый циклон, пришедший из Судана и столкнувшийся с холодными потоками воздуха из Южной Европы.

Как ожидается, непогода продлится до вечера четверга и будет сопровождаться резким снижением температуры и сильными осадками.