Задержана гендиректор компании-собственника сгоревшего торгового центра в Кемерово

Генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово, Юлия Богданова задержана в пятницу, 30 марта. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы. В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания», - отметили в ведомстве.

Богданова при этом, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», отмечается в сообщении. Следователи провели обыск по месту жительства Богдановой, также сообщили в СК.

Кроме того, в пятницу стало известно, что следственные действия по делу о пожаре проводятся в администрации Кемерово. Об этом сообщает «Россия 24». По данным телеканала, следователи проверяют людей, давших разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из кондитерской фабрики в торговый центр.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По делу ранее были задержаны несколько человек. 28 марта Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Также суд отправил под стражу охранника ТЦ Сергея Антюшина, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, Антюшин 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ.

Кроме того, арестован на два месяца технический директор компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината - Георгий Соболев, отвечавший за безопасность в ТЦ. По делу о пожаре также были задержаны сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участие в расследовании трагедии должны принять все собственники ТЦ. Между тем один из них - бизнесмен Денис Штенгелов - в настоящее время, по данным СМИ, находится в Австралии. Ранее он заявил, что намерен вернуться в РФ. Бизнесмен также пообещал выплатить семьям погибших по три миллиона рублей на каждого человека. Между тем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал привлечь собственника сгоревшего ТЦ к ответственности.