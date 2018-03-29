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Белый дом отреагировал на высылку дипломатов из РФ

Korrespondent.net
Фото: EPA/ScanPix

Власти США предвидели решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов. В Госдепе считают, что «Россия решила изолировать себя и дальше».

Решение Москвы выслать 60 американских дипломатов было ожидаемым. Этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, обнародованном в пятницу, 30 марта.

«Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России в Соединенном Королевстве», – говорится в заявлении.

Также в заявлении утверждается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы. «США разберутся с этим», – добавили в Белом доме.

Чуть ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала российский ответ «необоснованным» и пригрозила дальнейшими мерами Вашингтона против РФ. «Россия решила изолировать себя и дальше. Мы рассмотрим опции», – подчеркнула Нойерт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. В частности, объявленные персона нон грата 60 американских дипломатов должны покинуть Россию до 5 апреля.

Кроме того, РФ требует от США за два дня освободить здание генконсульства в Санкт-Петербурге.

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