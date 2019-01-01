Пятница, 30 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

ВИП-зал Вильнюсского аэропорта за миллион евро разрушат

LETA
Фото: AP/Scnapix

ВИП-зал Вильнюсского аэропорта, который был оборудован пять лет назад почти за миллион евро, будет разрушен и перенесен в другое место.

Литовская газета Lietuvos rytas сообщает, что планирующееся начало и конец работ - 2019 год.

Расходы по переоборудованию зала, по словам представителям по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Индре Балтрушайтене, входит в проект реконструкции терминала отбытия аэропорта. Сколько будет стоить оборудование нового зала, она пока не могла сказать, однако отметила, что вся предстоящая реконструкция обойдется почти в 60 млн евро.

Реконструкция начнется в феврале следующего года, она будет проводиться этапами, окончательно завершится в 2021 году.

0 Комментарии