На Филиппинах радикальные христиане «распяли» себя на кресте

В Великую пятницу на Филиппинах традиционно прошел обряд самобичевания, в рамках которого верующие проводили публичное самоистязание и привязывали себя к кресту, подражая страданиям Христа.

Десятки верующих католиков провели обряд в городе Мабалакат на севере Филиппин. Все желающие могли примерить на себе терновый венец. В Маниле же, как предполагается, обряд самобичевания проведут около 50 000 человек.

На Филиппинах 80% населения - католики.

Римско-католическая церковь осуждает такую форму демонстрации веры.