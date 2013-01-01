Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» был самовольно построенным зданием

Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня"" в Кемерово, унесшего жизни 64 человек. В рамках дела, возбужденного по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") задержана начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, Комкова не приняла мер «по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТРК «Зимняя вишня» без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», отметили в СК.

Следствие также проверит действия Комковой «на предмет коррупционной составляющей».

По инкриминируемой Комковой статье ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Из данных с сайта инспекции следует, что Комкова Танзиля Камильевна была назначена начальником этого органа по распоряжению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в сентябре 2010 года. Между тем в разделе «руководство инспекции» на сайте указано, что с марта 2017 года по настоящее время исполняющим обязанности начальника инспекции является Евгений Дудаков. До него этот пост с 2015 года занимала Татьяна Дмитриева.

В приемной госстройнадзора Кемеровской области «Интерфаксу» сообщили, что пока никаких следственных действий в здании инспекции не проводилось. Эту информацию агентству также подтвердил один из сотрудников госстройнадзора.

Ранее в пятницу в СК сообщили о задержании в рамках основного уголовного дела о пожаре гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ, Юлии Богдановой.

В ходе следствия установлено, что Богданова,

«будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания».

Однако гендиректор занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, но не предпринимала никаких мер к устранению недостатков, указали в СК. Следователи провели обыск в квартире подозреваемой.

В пятницу Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Ранее в рамках уголовного дела были предъявлены обвинения еще пятерым фигурантам, они взяты под арест. За решеткой оказались: управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин.

По делу назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. В Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга. Расследование дела продолжается.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Здание сгоревшего ТЦ возвели в 1968 году, в нем работала кондитерская фабрика. В 2013 году здание было перестроено в торговый центр «Зимняя вишня».

Накануне стало известно, что МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции ТЦ. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для ТРЦ "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", - сказал Еникеев.