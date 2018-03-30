Из здания генконсульства США в Петербурге начали выносить мебель

Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге, которое власти РФ предписали закрыть в ответ на высылку из Соединенных Штатов российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

По состоянию на 11 часов утра пятницы, 30 марта, по меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице, сообщает РИА «Новости». Позднее агентство сообщило, что около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель.

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При этом ранее утром ажиотажа и спешных сборов у здания не наблюдалось. Сотрудники генерального консульства США вышли на работу как обычно, сообщил ТАСС охраняющий здание сотрудник полиции. При этом официальных данных о том, ведется ли в консульстве прием граждан и работает ли оно в штатном режиме, нет.

Рядом со зданием дежурят сотрудники ряда СМИ. Как передал корреспондент «Интерфакса», обстановка возле здания консульства и резиденции по сравнению с четвергом неизменна. На генконсульстве и на резиденции продолжают висеть флаги США. Охранник генконсульства - гражданин РФ - сообщил агентству, что о прекращении работы их пока не оповещали.

FOTO: EPA/ScanPix

Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.

Впрочем, один незначительный инцидент у генконсульства все-таки произошел. Неизвестный мужчина кинул в здание стакан с кофе. Он также выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг. Нападавший задержан полицией. Его имя и другие подробности не сообщаются.

В Санкт-Петербурге мужчина, проходя мимо генерального консульства США, бросил в здание стакан с кофе. @USinStPete pic.twitter.com/Mx5MARwvIQ— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) March 30, 2018

«Интерфакс» передает, что представителям США в Петербурге предстоит также освободить резиденцию в Гродненском переулке. Об этом агентству сообщил в пятницу представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», - сказал он, отметив, что каких-либо других зданий, которые должны покинуть представители США в связи с решением МИД, в Петербурге нет.

FOTO: EPA/ScanPix

Помимо зданий на Фурштатской улице и в Гродненском переулке США также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры, поясняет агентство.

Генконсульство США в Санкт-Петербурге работает с 1972 года. 29 марта вечером МИД РФ официально объявило об отзыве согласия на открытие и функционирование генконсульства США в Петербурге. Российские власти дали два дня на полное освобождение здания на Фурштатской улице.

Своим решением МИД фактически учел результаты голосования на странице посольства США в РФ в Twitter. Ранее дипломаты поинтересовались, какое американское консульство стоит закрыть властям России в ответ на прекращение деятельности консульства РФ в Сиэтле. 47% выступили именно за закрытие представительства дипмиссии в Санкт-Петербурге.

США объявили о высылке 60 российских дипломатов 26 марта. Также было объявлено о закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом американские власти отреагировали на историю с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в атаке Москву.

Помимо США решение о выдворении российских дипломатов принял еще ряд стран. Москва пообещала ответить всем зеркально.