Ответная реакция: Россия начала высылку дипломатов по всей Европе

Российские власти 30 марта объявили о начале «зеркальной» высылки дипломатов тех стран Европы, которые ранее на этой неделе объявили персонами нон-грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном, обвинившим Кремль в организации химатаки в Солсбери.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения в пятницу МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух диgломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Амстердамом шаги. «Двое моих коллег покидают Москву. Но мы [представительство Голландии] остаемся здесь», сказала она (цитата по ТАСС).

МИД Италии сообщил, что двум итальянским дипломатам отведена неделя на то, чтобы покинуть РФ. Россия вышлет одного финского дипломата, сообщил МИД Финляндии. РФ высылает из страны трех литовских дипломатов, сообщил МИД Литвы. Четыре польских дипломата должны покинуть территорию РФ до 7 апреля, сообщил МИД Польши.

Послы Канады, Дании и Швеции покинули МИД РФ без комментариев.

Лондон за месяц должен уравнять количество работников дипмиссий в РФ с числом российских дипломатов в Великобритании. Об этом сообщил в пятницу сайт российского МИДа.

Как сообщалось, также Россия высылает одного латвийского дипломата, которому предписано покинуть страну не позднее 6 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.