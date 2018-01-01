Литва критикует планы России провести запуск ракет над экономической зоной Латвии

Литва в пятницу подвергла критике планы вооруженных сил России провести ракетные испытания над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море. МИД Литвы заявил, что поддерживает позицию Латвии о том, что такие маневры носят провокационный характер и «могут поставить под угрозу гражданские корабли и воздушные суда».

«МИД отрицательно относится к ракетным испытаниям российского флота над латвийской эксклюзивной экономической зоной 4-6 апреля 2018 года», - говорится в комментарии министерства.

«Мы поддерживаем сформулированную Министерством обороны Латвии позицию (...), что эти провокационные действия ставят под угрозу гражданское судоходство, возрастает опасность инцидентов, также продолжается демонстрация агрессивной и конфронтационной политики со стороны России», - заявил МИД Литвы.

Как отмечает министерство, Литва также не раз сталкивалась с агрессивными действиями России в Балтийском море, когда под прикрытием учений российский военный флот ограничивал гражданское судоходство в исключительной экономической зоне Литвы, мешал прокладке электрокабеля NordBalt.