Литва: запуск российских ракет над экономической зоной Латвии повышает риск инцидентов

Литва в пятницу заявила, что планы России провести ракетные испытания над исключительной экономической зоной Латвии носят агрессивный характер и вызывают опасность инцидентов.

«Планируемые российским флотом испытания ракетного вооружения в исключительной экономической зоне Латвии 4-6 апреля препятствуют экономической и коммерческой деятельности в регионе Балтийского моря и вызывают опасность инцидентов», - говорится в представленном Минобороны Литвы комментарии.

«Министерство обороны очень отрицательно относится к таким агрессивным действиям с демонстрацией военной мощи России в Балтийском море, и особенно у берегов соседней Латвии», - указало министерство.

МИД Литвы указал, что поддерживает позицию Латвии о том, что такие маневры носят провокационный характер и «могут поставить под угрозу гражданские корабли и воздушные суда».

«Мы поддерживаем сформулированную Министерством обороны Латвии позицию (...), что эти провокационные действия ставят под угрозу гражданское судоходство, вохрастает опасность инцидентов, также продолжается демонстрация агрессивной и конфронтационной политики России», - утверждает МИД.

Как отмечает министерство, Литва также не раз сталкивалась с агрессивными действиями России в Балтийском море, когда под прикрытием учений российский военный флот ограничивал гражданское судоходство в исключительной экономической зоне Литвы, мешал прокладке электрокабеля NordBalt.

Министерство обороны Латвии в четверг вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и высказало ему «недовольство сложившейся ситуацией».

Рига утверждает, что не была поставлена в известность о том, запуск каких ракет ВС России планирует провести. Российская сторона, в свою очередь, попросила на время запуска ракет закрыть часть латвийского воздушного пространства в районе побережья.