Лондон прокомментировал «зеркальную» высылку западных дипломатов из РФ

Министерство иностранных дел Великобритании назвало действия России по высылке дипломатов «прискорбными». При этом в Лондоне вновь подчеркнули, что Москва нарушила международное право, организовав химическую атаку в Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает агентство Reuters.

«Это прискорбно, но, учитывая предыдущее поведение России, мы ожидали такой ответ», - заявили в королевском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать «зеркальную» высылку из РФ дипломатов тех стран Европы, которые объявили персонами нон грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.

В британском МИДе также отметили, что не существует альтернативных версий произошедшего в Солсбери, кроме химической атаки, организованной российскими властями.

«Россия в вопиющей манере нарушила международное право и Конвенцию о химическом оружии. Ответные действия стран по всему миру продемонстрировали всю глубину озабоченности международного сообщества в связи со сложившейся ситуацией», - резюмировали в Лондоне.

В пятницу, 30 марта, российские власти объявили о начале «зеркальной высылки» дипломатов. Для этого в МИД РФ в этот день приезжали дипломаты из Нидерландов, Италии, Финляндии, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Швеции, Дании, Эстонии, Канады, Австралии, Великобритании, Чехии, Франции, Германии, Албании, Румынии, Македонии и Ирландии.