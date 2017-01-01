Французы негодуют: соседи швейцарцы привозят к ним свой мусор

Власти Франции обеспокоены проблемой увеличения количества мусора на границе с Швейцарией. Это связано с жестким законодательством, касающимся утилизации отходов, действующим в соседней стране.

В 2017 году таможенные службы приграничного французского региона Франш-Конте собрали, по их словам, около десяти тонн мусора, который завезли во Францию швейцарские «мусорные туристы». При этом речь идет лишь о тех отходах, чью принадлежность удалось установить. Реальные объемы завезенного мусора могут быть намного больше, пишет The Local.

Дело в том, что выброс мусора в Швейцарии - дело недешевое. Утилизация одного пакета с отходами может обойтись владельцу примерно в два франка (1,7 евро). Из этих средств оплачивается, в частности, сортировка мусора. Однако следствием подобных мер стало увеличение числа «диких» свалок.

Все больше и больше швейцарцев предпочитают экономить и выбрасывать мусор на французской территории. В прошлом году число нарушителей, пойманных за этим занятием, составило 140 человек.