Добровольцы подтвердили озвученное властями количество жертв в Кемерово

Кемеровские добровольцы, которые помогают спасателям и властям установить точное количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», не нашли доказательств того, что число жертв превышает ранее озвученные официальные данные, передает РБК.

По словам одного из создателей инициативной группы добровольцев Расима Яралиева, изначально в альтернативном списке погибших, составленном волонтерами, значилось более 80 человек. Однако к настоящему времени добровольцы сократили свой перечень до 60 имен - все они значатся в официальном списке жертв. «Мы рады результату, что жертв оказалось меньше, чем мы предполагали», - подчеркнул Яралиев.

Активист в разговоре с изданием объяснил, что список добровольцев составлялся на основе разговоров с родственниками и близкими людей, находившихся в ТЦ во время пожара. «Мы все перелопатили, собирали информацию со всех источников - официальные структуры же за это не берутся, проверяют только заявления от родственников. А мы искали всех», - отметил Яралиев.

Ранее в пятницу городская администрация Кемерово опубликовала очередные обновленные списки пропавших без вести и погибших при пожаре 25 марта. На сегодняшний день остается 60 обращений о розыске граждан. Из них 27 погибших опознаны, а ненайденными считаются 33 человека. Эти данные не окончательные и меняются в зависимости от поступающей информации.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет рассматривает две версии причин трагедии: неисправность системы противопожарной безопасности и умышленный поджог. Ранее источник в региональном МЧС сообщил, что очаг возгорания, по предварительным данным, находился там, где проходил силовой кабель, - в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.

Отметим, что 28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера Евгения Вольнова (гражданин Украины Никита Кувиков), распространившего в интернете сведения о сотнях погибших во время пожара в Кемерово. Он объявлен в международный розыск. Ранее украинец стал в РФ фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды.

В день трагедии на YouTube-канале Вольнова появилась аудиозапись его звонков в кемеровские морги, где он сообщал своим собеседникам о «300 погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах», - пояснил он позже в комментарии СМИ. Следственный комитет РФ оперативно заинтересовался этим заявлением и пообещал вскоре дать правовую оценку действиям телефонного хулигана.

После пожара в соцсетях стали распространяться сведения о том, что количество жертв ЧП на самом деле исчисляется сотнями, а не десятками. На следующий день после трагедии журналисты издания The Village, сопоставив показания спасшихся очевидцев, которые были в ТЦ в момент происшествия, расположение помещений на четвертом этаже и данные о количестве проданных в тот день билетов, пришли к выводу, что порядок официальных цифр «похож на правду».